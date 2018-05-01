٥٧٣٥٧.. عندما تتحول التبرعات إلى فرحة من القلب

مازال هناك شك عند البعض تجاه الجهات التى يضعون تبرعاتهم بها، بسبب كثرة الاعلانات سواء فى الراديو أو التليفزيون تصورا منهم أن تلك المؤسسات خاصة العلاجية منها أولى بفلوس الاعلانات والحقيقة أن الجنيه الذى ينفق فى الإعلان يأتى بتسع أضعافه تقريبا.



ويقول المسئولون بـ 75375 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان إن المستشفى أنشأ في الأساس بالتبرعات التي كانت الإعلانات هى السبب الأساسى بها، والتى يضمن متبرعيها أن كل جنيه يدفعوه بها يذهب فى مكانه الصحيح حتى أصبح واحد من أهم مستشفيات علاج الأطفال فى العالم، وتحولت التبرعات إلى فرحة من القلب.



وأضاف أنه لم يعد مجرد مستشفى وإنما تحول إلى مؤسسة علاجية وثقافية وتعليمية بسبب حرص الإدارة والقائمين عليها على لتوفير أعلى مستوى من العلاج العضوي والنفسي، حتى وصلت لأعلى نسب شفاء ممكنة حتى أن أطفالها يخرجون منها بتجربة تجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة بمنتهى الصبر والمثابرة.