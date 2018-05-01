الحرس الثورى: واشنطن وإسرائيل لن يحصلا على شيء سوى حقد الشعب الإيرانى

قال يد الله جواني، المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني، أن الاستعراضات الدبلوماسية الحالية بشأن الاتفاق النووي الإيراني تعد حربًا نفسيةً مكشوفة وخاسرة مسبقًا.



وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، أن العميد يدالله جواني أشار في كلمة له ألقاها، اليوم الثلاثاء، إلى الأوضاع والتطورات العالمية والاقليمية الحالية، في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن امتلاك إيران أسلحة نووية، قائلًا: «كلما زادت عربدة وانتحار العدو، فإن مؤشرات هزيمته وفشله وعجزه تنكشف أكثر فأكثر».



وتابع «جواني» أن واشنطن والكيان الإسرائيلي يسعيان، حسب زعمه، لتحقيق نجاح ضد طهران، ولن يحصلوا على شيء سوى حقد الشعب الإيراني الثوري تجاههم.