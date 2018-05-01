البحوث الاجتماعية: تغطية الصحف لآثار سد النهضة البيئية «ضعيفة»

أكدت دراسة أجرتها الدكتورة أماني السيد، أستاذ الإعلام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حول التناول الصحفي لأزمة سد النهضة، أن هناك ضعف في اهتمام الصحف المصرية للآثار سد النهضة البيئية على مصر.



وأوضحت الدراسة أن نسبة اهتمام الصحف بهذه الآثار لم تتعدى 10% من إجمالي التغطية الصحفية للأزمة، والتي تتمثل في تغيير البيئة الطبيعية لنهر النيل، حيث يعمل السد على تغيير تدفقات النيل الأزرق، مما يجعل النيل أشبه بترعه تحتوي على مياه راكدة.



كما سيؤثر بناء السد على مستوى نهر النيل وزيادة تلوث المسطحات المائية، بالإضافة إلى تزايد نسب زحف المياة المالحه للبحر المتوسط على أراضي الدلتا، مما يعمل على ارتفاع معدلات التصحر للأراضي الزراعية، وتزايد احتمالات تعرض البلاد إلى خطر الزلازل، وبالتالي التأثير على السد العالي واحتمالية إنهياره.