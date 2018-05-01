الشرطة التركية تعتقل عشرات المتظاهرين في عيد العمال

اعتقلت شرطة إسطنبول، الثلاثاء، أكثر من 50 شخصًا وفرضت إجراءات أمنية على المدينة، فيما شهدت احتفالات عيد العمال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين.



ودائما ما تشهد إسطنبول في احتفالات عيد العمال مواجهات بين متظاهرين والشرطة، لكن في السنوات الأخيرة فرضت السلطات حظرًا تامًا على الوصول إلى مكان احتجاجات رئيسية.



وقطعت الشرطة الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم المركزية، وأظهرت مشاهد التقطت من الجو الساحة التي عادة ما تغص بالناس، خالية باستثناء عناصر الشرطة.



كما منعت السلطات الدخول إلى "جادة استقلال" شارع التسوق الرئيسي للمشاة والذي شهد في الماضي مسيرات احتجاجية.



وذكرت تقارير أن كافة المتاجر تقريبا أغلقت على طول شارع التسوق وسينتظر التجار حتى المساء قبل السماح للناس بالدخول.