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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 03:27 م

الأنبا ماركوس يترأس المجلس الإكليريكي الإقليمي بالقاهرة

الأنبا ماركوس
الأنبا ماركوس
تريزة شنودة_جرجس صفوت _مونيكا جرجس
dostor.org/2152168

كشفت مصادر كنسية مُطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن كواليس أحدث حركة تنقلات داخلية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بشأن مستجدات ملف الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

وقالت المصادر إنه تم اسناد مهمة رئاسة المجلس الإكليريكي الإقليمي بالقاهرة، إلى الأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي، وذلك بالتعاون مع الأنبا دانيال أسقف المعادي ودار السلام والنائب الباباوي بالقاهرة الذي يرأس المجلس بالقاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن الأنبا ماركوس من المقرر أن يبدأ أولى اجتماعاته في يوم الاثنين الموافق 4 من شهر يونيو لعام 2018 الجاري، وذلك بعدما نقل مقر ادارة المجلس من كنيسة الشهيد مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بمنطقة كوتسيكا المطلة على كورنيش طريق حلوان الزراعي، إلى مركز مارمرقس الرسول المجارة لكنيسة السيدة العذراء مريم والبابا اثناسيوس الرسولي بمنطقة مدينة نصر.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة في إطار خطة البابا تواضروس، لوجود فروع للمجلس الإكليريكي لكي تبحث ملفات متضرري الأحوال الشخصية من الأقباط بطرق أسهل، حيث كان المجلس الإكليريكي ليس له فروع كثيرة قبل عهد البابا.

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