القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 03:24 م

16 مايو.. أول أيام شهر رمضان بالسودان فلكيًا

16 مايو.. أول أيام
أش أ
dostor.org/2152164

أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء، أن يوم الأربعاء، الموافق السادس عشر من مايو الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1439 هجرية.

وأوضحت الجمعية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاقتران المقبل للقمر حسب توقيت السودان يحدث حوالي الساعة 1.48 دقيقة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018، وأن الاقتران هو المرحلة التي يكمل فيها القمر دورته حول الأرض وبها ينتهي الشهر القمري القديم ويبدأ الجديد، وهو أيضا المرحلة التي لابد من حدوثها أولا ثم يمضي عليها العديد من الساعات حتى تكون الرؤية بالعين المجردة للهلال الجديد ممكنة.

وأضاف البيان أنه بناء على ما ذكر عن الاقتران وحسب المعايير المستخدمة في البلاد العربية والإسلامية وهي متعددة، فيها المبني على الحساب فقط، أو الرؤية بالعين المجردة، أو بالأجهزة المساعدة أو مزيج بينها، ويتضح أن أول شهر رمضان هو يوم الأربعاء الموافق 16 مايو الجاري.

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