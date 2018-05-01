«الزراعة»: لا تحصيل لغرامات «الأرز» بأثر رجعى

نفي مصدر مسئول بوزارة الزراعة، تحصيل غرامات الأرز بأثر رجعي من المزارعين المخالفين لزراعات الأرز، وأنه سيتم عمل كشوف بأسماء المخالفين، ويتم إرسالها إلى مديريات الري بالمحافظات، والتي تقوم بدورها بتحرير محاضر لهم في نفس العام الذي خالف فية المزارع في زراعات الأرز.



وقال المصدر لـ"الدستور"، إنه يتم تحرير المحاضر للمخالفين فور ورودها من مديريات الزراعة بالمحافظة، وخلال العام نفسه الذي يتم فيه، وقوع المخالفة وفي حالة عدم سداد المخالفة يتم عمل إجراء الحجز الإداري والتبديد للمياه لتفعيل تحصيل المخالفة، وهو قانون شرعته الدولة، ولا تغاضي أو تهاون في تطبيقه حيث إن الدولة دولة قانون.