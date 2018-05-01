الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على دعم تحول بلاده لاقتصاد منتج

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حرصه على دعم تحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد مُنتج وتعزيز الإنماء المتوازن لخلق المزيد من فرص العمل، خصوصا للشباب.



واعتبر عون، في كلمة وجهها، اليوم الثلاثاء، للعمال في عيدهم، أن هذه المناسبة هي فرصة لتوجيه كلمة تقدير لهذه الشريحة في مجتمعنا التي تسهم بجدارة في إدارة عجلة الاقتصاد والإنتاج برغم كل الصعوبات التي تواجهها، وعلى رأسها خطر البطالة المتفشية في لبنان بصورة لم نشهد لها مثيلًا في السابق.



وأكد أنه لن يدخر جهدًا لتعزيز أوضاع العمال والحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من منافسة اليد الأجنبية التي باتت تؤثر بشكل سلبي فى أمانهم الاجتماعي الذي يعتبر خطًا أحمر بالنسبة إليهم.



ودعا "عون" العمال إلى الإقبال على كل مجالات العمل، خاصة الحرفية منها التي تزخر بالكثير من الإمكانات والفرص التي لا يجب أن تضيع على اللبنانيين فيستفيد منها سواهم.