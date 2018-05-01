«الاتصالات»: 50 ألف مشترك جديد لـ«التليفون المحمول» في يناير

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن أعداد مشتركي خدمات التليفون المحمول في مصر بلغت 101.32 مليون مشترك للشركات الثلاث "فودافون - أورنج - اتصالات" بنهاية يناير الماضي بمعدل انتشار بلغ 11.54 %.



وأضاف التقرير، الذي حصلت الدستور على نسخة منه، إلى نمو أعداد مشتركي المحمول بزيادة قدرها 50 ألف مشترك جديد خلال يناير، مقارنة بشهر ديسمبر 2017، والذي سجلت فيه أعداد المشتركين 101.27 مليون مشترك.



وتابع التقرير أن أعداد مشتركي التليفون المحمول سجلت حوالي 98.23 مليون مشترك خلال يناير 2017.