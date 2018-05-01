القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 03:17 م

«السعودى لكرة القدم»: 5 معايير لحصول الأندية على الترخيص

«السعودى لكرة القدم»:
وكالات
dostor.org/2152155

أوضحت لجنة تراخيص الأندية، بالاتحاد السعودى لكرة القدم، المعايير اللازمة لحصول الأندية على التراخيص، بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الآسيوى للعبة.

ويرغب 14 ناديًا سعوديًّا في الحصول على الرخصة، التى تنقسم معاييرها إلى رياضية، إدارية، قانونية، مالية، والبنية التحتية.

وحددت اللجنة المواعيد الزمنية لتسليم المتطلبات، حيث تتسلم الأندية قائمة بمعايير البنية التحتية، والمعايير القانونية مطلع شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وتتسلم الأندية الراغبة فى الحصول على الرخصة، المعايير الرياضية والإدارية فى أول أغسطس المقبل، ويتم إرسال القوائم المالية المدققة بعدها بـ15 يومًا.

وفى نهاية أغسطس المقبل تسوى الأندية الذمم الدائنة، وتنتظر حتى 15 أكتوبر لصدور قرار لجنة تراخيص الأندية.

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