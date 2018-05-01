مختار جمعة: الدولة مهتمة بتنمية مال الوقف والتصدي للمساس به

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بمال الوقف وتنميته واستثماره والحفاظ عليه، وكذلك التصدي لأي محاولات للمساس به، باعتباره "مال الله".



وشدد وزير الأوقاف- في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، عقب ترؤسه اجتماع هيئة الأوقاف- على استمرار الوزارة في القيام بمهامها لتنمية أموال الوقف، من خلال مشروعات تنموية ومجتمعية والحفاظ عليها، مبينًا أن لجنة أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، تبحث أفضل السبل لاستثمار تلك الأموال، وإزالة أي تعديات على أراضي الأوقاف بالمحافظات، وكذلك إحالة أي مخالفات قانونية إلى جهات الرقابة المالية والإدارية.



وأشار إلى أن الاجتماع ناقش إمكانية بدء مشروعات مختلفة بالمحافظات برعاية هيئة الأوقاف، مشددًا على العاملين بالهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الوقف.