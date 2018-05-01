القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
عالم
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 03:15 م

مسؤول إيراني يسخر من تصريحات «نتنياهو» ويصفها بـ«المضحكة»

عباس عراقجي
عباس عراقجي
منار أحمد
dostor.org/2152147

أكد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده على استعداد لمواجهة كافة السيناريوهات الأمريكية والإسرائيلية، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأخيرة بشأن امتلاك طهران أسلحة نووية.

وقال «عراقجي»: «إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تكشف مدى قلق وعصبية واشنطن وتل أبيب من الاتفاق النووي».

وسخر«عراقجي» من اتهامات «نتنياهو» حول وجود وثائق سرية تؤكد امتلاك إيران أسلحة نووية.

وقال «عراقجي»: «إن تصرف نتنياهو كان مضحكًا، حيث زعم أنه حصل على 55 ألف وثيقة من مخزن شور آباد في طهران تثبت امتلاكنا برنامجًا نوويًا سريًا»، وتساءل: «كيف يمكن لإيران أن تترك مثل هذه الوثائق في مخزن صناعي مهجور؟».

وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى أن تصريحات «نتنياهو» مزاعم بالية، قائلًا: «المزاعم هذه تكرارية وقد دخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إجراء تحقيق في هذا السياق».

ولفت «عراقجي» إلى أن تمثيل هذه العرض المسرحي جاء بعد 12 يومًا من قرار «ترامب» حول الاتفاق النووي، معتبرًا أنه أصبح من الواضح أن هذا العرض المسرحي يهدف للتأثير على قرار الرئيس الأمريكي من أجل الانسحاب من الاتفاق النووي.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ يومين

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ 6 أيام

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ أقل من شهر

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ أقل من شهر

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ أقل من شهر

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

الآن

الليلة.. معتز عبدالفتاح فى ضيافة محمد الباز بـ«90 دقيقة»

«الجندى» يكشف خطة وزارة الرى وتعاملاتها مع الأمطار

مخاوف إسرائيلية من تزايد العلاقات العسكرية بين واشنطن والقاهرة

السلطات الأمنية الإيرانية تواصل قمعها لطلاب «الطباطبايي»

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

سر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان قبل يومين من مفاوضات سد النهضة

«الداخلية» تعلن تفاصيل واقعة طعن أميني شرطة في الجمالية

ألبومات الصور

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

طرح البوستر الدعائى لمسلسل «هارون الرشيد»

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

سر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان قبل يومين من مفاوضات سد النهضة

«الداخلية» تعلن تفاصيل واقعة طعن أميني شرطة في الجمالية

كشكول

جامعة بني سويف توضح تفاصيل اللائحة الجديدة لكلية العلوم الطبية التطبيقية

بعد قرار التعريب.. بدوي علام: معظم دول العالم تعتمد على التعليم الخاص وليس الحكومي

مد سن القبول بالبرنامج المميز بالعلوم الطبية التطبيقية بجامعة بني سويف

رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل التعاون مع ديربي البريطانية

هندسة الإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل الهندسي الـ18

الأمصار

الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية ضد داعش في الحجر الأسود

الكويت والفلبين يبحثان حل أزمة العمالة الفلبينية

الجنيه الإسترليني يستمر بالإنخفاض بنسبة 1.37 أمام الدولار

الإحتلال يمنع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من دخول فلسطين

اشتباكات بين الحشد الشعبي ووزارة الداخلية العراقية بالخطأ

منوعات

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. الحب بين الأمير هاري وميجان ماركل

قالوا عن الحكمة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك