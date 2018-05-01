مسؤول إيراني يسخر من تصريحات «نتنياهو» ويصفها بـ«المضحكة»

أكد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده على استعداد لمواجهة كافة السيناريوهات الأمريكية والإسرائيلية، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأخيرة بشأن امتلاك طهران أسلحة نووية.



وقال «عراقجي»: «إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تكشف مدى قلق وعصبية واشنطن وتل أبيب من الاتفاق النووي».



وسخر«عراقجي» من اتهامات «نتنياهو» حول وجود وثائق سرية تؤكد امتلاك إيران أسلحة نووية.



وقال «عراقجي»: «إن تصرف نتنياهو كان مضحكًا، حيث زعم أنه حصل على 55 ألف وثيقة من مخزن شور آباد في طهران تثبت امتلاكنا برنامجًا نوويًا سريًا»، وتساءل: «كيف يمكن لإيران أن تترك مثل هذه الوثائق في مخزن صناعي مهجور؟».



وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى أن تصريحات «نتنياهو» مزاعم بالية، قائلًا: «المزاعم هذه تكرارية وقد دخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إجراء تحقيق في هذا السياق».



ولفت «عراقجي» إلى أن تمثيل هذه العرض المسرحي جاء بعد 12 يومًا من قرار «ترامب» حول الاتفاق النووي، معتبرًا أنه أصبح من الواضح أن هذا العرض المسرحي يهدف للتأثير على قرار الرئيس الأمريكي من أجل الانسحاب من الاتفاق النووي.

