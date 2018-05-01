مساعدة روسيا أخطرها.. 14 سؤالا تهدد عرش «ترامب»

نشرت نيويورك تايمز على صفحتها الرئيسية، اليوم، أنها حصلت على قائمة بالأسئلة التي يريد المحامي الخاص روبرت مويلر الذي يحقق في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، وتواطؤ محتمل مع حملة «ترامب».



وقالت الصحيفة أن «مولر» لديه ما لا يقل عن أربعة عشر سؤالا حول مجموعة شاملة من المواضيع وأن معظمها تتعلق بما إذا كان «ترامب» حاول عرقلة التحقيق بشكل غير قانوني وبإمكانية حدوث عرقلة للعدالة.



ونشرت النيويورك تايمز، الأسئلة كل على حدة، ووصفتها بأنها محاولة لاختراق تفكير «ترامب» وفحص علاقاته مع عائلته وأقرب مستشاريه وأنها اهتمت بالتطرق لأعمال الرئيس وسألت عن أي مناقشات مع محاميه الشخصي مايكل كوهين، حول صفقة العقارات في موسكو، وما إذا كان على علم بأي محاولة من قبل صهره جاريد كوشنر، لإنشاء قناة خلفية لروسيا خلال الفترة الانتقالية ؛ وعن أي اتصالات أجراها مع روجر جي ستون، مستشار قديم يدعي أنه لديه معلومات داخلية عن التسلل عبر البريد الإلكتروني الديمقراطي، وما حدث خلال رحلة «ترامب» في عام 2013 إلى موسكو للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.



كما نشرت نيويورك تايمز، أن تلك الأسئلة هي الأكثر تفصيلًا حتى الآن منذ بدأ «مولر» التحقيق الذي ظل محاطا بالسرية منذ تعيينه قبل عام تقريبا، وتعكس تطور التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات ليشمل فحص سلوك الرئيس في منصبه، ومن بين هذه الأسئلة مناقشات أجراها ترامب لإطلاق سراح مولر نفسه، وما يعرفه الرئيس حول عروض العفو الممكنة لـ «فلين» الجنرال المتقاعد الذي فصله ترامب من منصب مستشار الأمن القومي الأميركي.



نيويورك تايمز قالت أن الاسئلة تكشف أن «مولر» لا يزال يحقق في التنسيق المحتمل بين حملة ترامب وروسيا في واحدة من أكثر الاستفسارات إثارة، وهى إذا كان ترامب يعرف معلومات عن أنه حملته الانتخابية طلبت مساعدة، حيث سأله السؤال الذي يهدد عرشه: ما هي المعرفة التي لديك عن طلب محتمل من حملاتك مساعدة روسيا لها؟



كما طلب المحقق الخاص، معلومات من الرئيس عن علاقته مع روسيا، وإذا كان قد أجرى أي مناقشات خلال الحملة حول أي لقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما إذا كان تحدث مع آخرين حول العقوبات الأمريكية ضد روسيا أو الاجتماع مع «بوتين».