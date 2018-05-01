القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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اقتصاد
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 03:10 م

«الاتصالات»: 130 ألف مشترك جديد في الإنترنت الأرضي خلال يناير

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
dostor.org/2152138

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن عدد مشتركي خدمات الإنترنت الأرضي في مصر، بلغ 5.33 مليون مشترك، خلال شهر يناير الماضي، بزيادة قدرها 130 ألف مشترك عن شهر ديسمبر 2017، والتي سجل فيها عدد المشتركين 5.20 مليون مشترك بمعدل التغير السنوي بلغ 19.5%.

وأضاف التقرير - الذي حصل "الدستور" على نسخة منه - إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول بلغ 29.33 مليون مستخدم، بنسبة انخفاض بلغت 3.46 مليون عميل عن ديسمبر 2017، والذي سجل فيه عدد المستخدمين للإنترنت المحمول حوالي 32.79 مليون مستخدم.

وأشار إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر "USB" مودم سجل 3.21 مليون مستخدم بنسبة انخفاض بلغت 50 ألف عميل عن شهر ديسمبر، الذي سجل فيه عدد المستخدمين حوالي 3.26 مليون مستخدم.

ونوه بأن هناك نموًا في حجم الداتا ونقل البيانات للسعة الدولية للإنترنت، والتي سجلت حوالي 1553.44 مليار نبضة في الثانية خلال يناير، مقابل حوالي 1536.12 مليار نبضة في الثانية في ديسمبر 2017، بنسبة نمو بلغت 17.32 مليار نبضة في الثانية.


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