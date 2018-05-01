القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
محافظات
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 03:08 م

وصول 59 سائحًا ألمانيًا إلى المنطقة الأثرية بسوهاج

أيمن عبد المنعم
أيمن عبد المنعم
محمود عبد العال
dostor.org/2152134

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، وصول 59 سائحًا ألمانيًا إلى مرسى البلينا السياحى، لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا.

وأضاف المحافظ أن سوهاج تنافس بقوة على الخريطة السياحية، حيث إنها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا والجهات الأمنية والسياحة والآثار، لاستقبال الفوج بمرسى البلينا السياحى.

وأوضح عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن أبيدوس استقبلت فوجًا سياحيًا على متن أحد الفنادق العائمة بعدد 59 سائحًا ألمانيًا. وتوجه الفوج السياحي إلى معبد عرابة أبيدوس، لزيارة المعالم الأثرية به، وجرى استقبالهم بتقديم الزهور، وعبر السائحون عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الأول.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

الآن

الليلة.. معتز عبدالفتاح فى ضيافة محمد الباز بـ«90 دقيقة»

«الجندى» يكشف خطة وزارة الرى وتعاملاتها مع الأمطار

مخاوف إسرائيلية من تزايد العلاقات العسكرية بين واشنطن والقاهرة

السلطات الأمنية الإيرانية تواصل قمعها لطلاب «الطباطبايي»

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

سر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان قبل يومين من مفاوضات سد النهضة

«الداخلية» تعلن تفاصيل واقعة طعن أميني شرطة في الجمالية

ألبومات الصور

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

طرح البوستر الدعائى لمسلسل «هارون الرشيد»

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

سر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان قبل يومين من مفاوضات سد النهضة

«الداخلية» تعلن تفاصيل واقعة طعن أميني شرطة في الجمالية

كشكول

جامعة بني سويف توضح تفاصيل اللائحة الجديدة لكلية العلوم الطبية التطبيقية

بعد قرار التعريب.. بدوي علام: معظم دول العالم تعتمد على التعليم الخاص وليس الحكومي

مد سن القبول بالبرنامج المميز بالعلوم الطبية التطبيقية بجامعة بني سويف

رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل التعاون مع ديربي البريطانية

هندسة الإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل الهندسي الـ18

الأمصار

الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية ضد داعش في الحجر الأسود

الكويت والفلبين يبحثان حل أزمة العمالة الفلبينية

الجنيه الإسترليني يستمر بالإنخفاض بنسبة 1.37 أمام الدولار

روسيا وباكستان يتفقان على محاربة الإرهاب

الإحتلال يمنع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من دخول فلسطين

منوعات

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. الحب بين الأمير هاري وميجان ماركل

قالوا عن الحكمة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك