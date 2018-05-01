وصول 59 سائحًا ألمانيًا إلى المنطقة الأثرية بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، وصول 59 سائحًا ألمانيًا إلى مرسى البلينا السياحى، لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا.



وأضاف المحافظ أن سوهاج تنافس بقوة على الخريطة السياحية، حيث إنها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا والجهات الأمنية والسياحة والآثار، لاستقبال الفوج بمرسى البلينا السياحى.



وأوضح عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن أبيدوس استقبلت فوجًا سياحيًا على متن أحد الفنادق العائمة بعدد 59 سائحًا ألمانيًا. وتوجه الفوج السياحي إلى معبد عرابة أبيدوس، لزيارة المعالم الأثرية به، وجرى استقبالهم بتقديم الزهور، وعبر السائحون عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الأول.