القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
مصر
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 03:07 م

غدًا.. افتتاح معرض «مصري» بمدينة نصر

غادة والى
غادة والى
dostor.org/2152131

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، غدًا الأربعاء، معرضها الأول خلال العام الجاري 2018، لتصميم الحرف اليدوية "مصرى" على مساحة قدرها 25000م٢، لمدة أربعة أيام، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، فى الفترة من 2 إلى 5 مايو الجاري.

يعد المعرض من مبادرات وزارة التضامن، وجمعية المصدرين المصريين لقطاع الحرف اليدوية، والتى تهدف إلى تطوير تصميمات الحرف اليدوية والصناعات التقليدية المصرية وإعدادها للتحول إلى القطاع الرسمي استعدادا للتصدير.

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