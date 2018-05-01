غدًا.. افتتاح معرض «مصري» بمدينة نصر

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، غدًا الأربعاء، معرضها الأول خلال العام الجاري 2018، لتصميم الحرف اليدوية "مصرى" على مساحة قدرها 25000م٢، لمدة أربعة أيام، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، فى الفترة من 2 إلى 5 مايو الجاري.



يعد المعرض من مبادرات وزارة التضامن، وجمعية المصدرين المصريين لقطاع الحرف اليدوية، والتى تهدف إلى تطوير تصميمات الحرف اليدوية والصناعات التقليدية المصرية وإعدادها للتحول إلى القطاع الرسمي استعدادا للتصدير.

