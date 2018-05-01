اتهام الرئيس البرازيلي السابق بقضية رشاوى جديدة

وجهت النيابة العامة البرازيلية تهمتي الفساد وغسيل الأموال إلى الرئيس السابق لولا دا سيلفا، ورئيسة حزب العمال «يساري»، حزب لولا، في سياق قضية جديدة حول رشاوى قدمتها شركة «بي تي بي اوديبريشت» للبناء والأشغال العامة.



وأعلنت النيابة العامة، في بيان لها، أن أصل الأعمال الإجرامية يعود إلى 2010، عندما وعدت شركة «اوديبريشت» للبناء، لولا، الذي كان رئيسًا في تلك الفترة، بهبة تبلغ 40 مليون دولار في مقابل قرارات سياسية من شأنها أن تفيد الشركة.



وأضافت أن هذا المبلغ من المال قد وضع في تصرف حزب العمال واستخدم في عمليات كتلك التي أفادت السيناتورة ورئيس الحزب اليساري «جليسي هوفمن»، لتولي حكم ولاية بارانا في 2014.



وفي السابع من أبريل، بدأ لولا تنفيذ عقوبة السجن 12 عاما بعد إدانته بالفساد السلبي وغسيل أموال لأنه تسلم شقة على الساحل، قرب ساو باولو، في مقابل منافع سياسية. وقد رفض هذا الحكم.



ووجهت تهم في 6 قضايا أخرى، إلى الرئيس السابق الذي ما زال الأوفر حظا في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية في أكتوبر رغم سجنه.



كذلك يشمل اتهام النيابة الذي يلي اعترافات مسؤولي اوديبريشت في إطار عملية "لافا جاتو"، وزير المال السابق في عهد لولا، انطونيو باولتشي، ووزير المال السابق في عهد ديلما روسيف، باولو برناردو، ورجل الأعمال مارسيلو اوديبريشت.