بدء الاجتماعات الرسمية للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله

بدأت الاجتماعات الرسمية للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.



وانطلقت الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوطني، مساء أمس، بخطابين لرئيس المجلس، سليم الزعنون، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعد إجراءات التأكد من النصاب القانوني.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن 605 أعضاء حضروا أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني من أصل 741 عضوا.



وأشارت إلى أنه سيتم الاتفاق- في جلسة اليوم- على الجدول الرسمي لاجتماعات المجلس، التي من المقرر أن تستمر حتى بعد غدٍ، الخميس.