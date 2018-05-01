القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:42 م

خبراء: المناطق التكنولوجية لاعب رئيسي في منظومة التحول الرقمي

المهندس ياسر القاضي،
المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات
طارق عتمان
dostor.org/2151981

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة للتحول الرقمي والوصول لخدمات الإلكترونية بنهاية 2019، وهذا التحول فرض على الدولة إنشاء مجموعة مدن ومناطق تكنولوجية بالمحافظات لتكون مراكز تكنولوجية لتوفير البيئة اللازمة للمستثمرين لضخ استثمارات في هذه القطاعات، منها ميكنة قطاع الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والتطبيقات وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وقال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تستهدف إنشاء ما بين 7-10 مناطق تكنولوجية بالمحافظات تم الانتهاء من اثنين في برج العرب وأسيوط وجاري استكمال منطقتي السادات وبني سويف، كما أعلن الوزير البدء في إنشاء مدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة التكنولوجية يتبعها مدن تكنولجية جديدة في أسوان وبورسعيد والإسماعيلية والعاشر من رمضان ودمياط.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، توفر كل منطقة ما بين 4- 5 الاف فرصة عمل، وتجذب استثمارات كبيرة للقطاع وتفتح شهية الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

في نفس السياق، قال الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي ومدير عام جمعية اتصال، إن المناطق التكنولوجية ستؤدي للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة الصادرات التكنولوجية وتوفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري.

وأضاف شديد أن الجمعية تشارك مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى 4 جامعات مصرية و7 شركات بمجمع الإبداع التكنولوجي بمنطقة برج العرب التكنولوجية والذي يستهدف توفير 500 فرصة عمل وتأهيل 5 آلاف شاب مصري خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى احتضان 50 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جانبه، قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة ستقوم بفتح فرع جديد لها في المنطقة التكنولوجية ببني سويف مشيرا إلى أنها ستقوم بإنشاء حضانة تكنولوجية لدعم الشركات الناشئة بالصعيد، موضحا أن خطة الغرفة إنشاء فروع لها بالمحافظات عبر المناطق التكنولوجية والتعاون مع الجامعات في كل منطقة.

ولفت جاد إلى أن تحويل مصر إلى مركز لتوطين صناعة الالكترونيات ومنها تصنيع الهواتف المحمولة والتابلت وأجهزة الاتصالات المتخصصة ضمن خطة الدولة لإنشاء المناطق التكنولوجية، مؤكدا أن بدء تصنيع الهاتف المحمول المصري لأول مرة في المنطقة التكنولوجية بأسيوط بالتوازي مع إنشاء مراكز ومجمعات صناعية بمنطقتي السادات وبني سويف وإنشاء معامل جودة واختبار لأجهزة الاتصالات كخطة متكاملة للوزارة للنهوض بهذه الصناعة الواعدة.

في نفس السياق، قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي، نائب رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن المناطق التكنولوجية تستهدف أيضا صناعة الكول سنتر والتعهيد وخدمات الدعم الفني موضحا ان مباني الكول سنتر والتعهيد تم اشغالها بنسبة تصل لـ95 % كاهم صناعة معاونة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي توفر آلاف فرص العمل للشباب.

وأضاف الصاوي أن إنشاء مراكز للصناعات الدقيقة والدوائر الإلكترونية والتصميمات الهندسية أصبح ضمن أولويات خطة الوزارة لإنشاء منظومة صناعية متكاملة للقطاع سواء الإلكترونيات أو البرمجيات أو الهارد وير، موضحا أن هناك توجها من الشركات العالمية لمصر بعد تغير النظرة التكنولوجية للحكومة.

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