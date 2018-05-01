التفاصيل الكاملة لاتصالات «الوفد» مع الأحزاب لتشكيل ائتلاف برلماني

ائتلاف جديد يسعى حزب الوفد لتدشينه تحت قبة البرلمان، لمجابهة "دعم مصر"، بعد إجراء اتصالات مع عدد من النواب المستقلين في هذا الصدد.



أكدت مصادر برلمانية مطلعة، أن حزب الوفد أجري عدة اتصالات مع عدد من النواب المستقلين الغير منضمين للائتلاف "دعم مصر" لتشكيل ائتلاف معارضة قوي يضم عددًا من الأحزاب السياسية الرافضة لسياسات الائتلاف تحت قبة البرلمان، مؤكدة أن هناك تواصلًا بين الهيئات البرلمانية للوفد وعددًا من الأحزاب السياسية، منها "المصريين الأحرار، المحافظين، المصري الديمقراطي"، لقيادة الائتلاف، بالإضافة إلى الأحزاب غير ممثلة في البرلمان، ومنها "الدستور" و"الغد".



من جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن بيت الأمة يدرس السبل التي ترمي في هذه الاتجاه وعلى رأسها تقديم مشروع قانون جديد لإنشاء الأحزاب السياسية في مصر، فضلًا عن تدشين ائتلاف برلماني أو حزبي قوي يستطيع الوجود بشكل فعال تحت قبة البرلمان.



وأضاف "أبو شقة"، أن "الوفد" فتح باب العضوية أمام جميع المصريين من أجل الانضمام، للوصول إلي مليون عضو في ربوع الجمهورية ربوع الجمهورية، بالتزامن مع احتفال الحزب بمرور 100 عام على تأسيسه، وكذلك تشكيل لجنة لحصر مقرات الحزب في المحافظات لإعادة افتتاحها مرة أخرى، وزيادة التواصل بين الأمانات المختلفة، فضلًا عن تشكيل لجنة لفحص أوراق المفصولين من الحزب خلال الفترة الماضية.



من ناحيته، أكد النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان وعضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ستعمل بشكل جاد في أن يكون لها ائتلاف برلماني قوي له أثر كبير في دفع الحياة السياسية إلى الأمام، لافتًا إلى أنه من الطبيعي وجود أكثر من ثلاثة ائتلافات أو أحزاب أقوياء لقيادة المشهد السياسى، وإثراء العمل الحزبي، الأمر الموجود في النظم السياسية على مستوى العالم.



فيما، قال اللواء محمد الحسيني، أمين صندوق حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، إن مقترح تدشين حزب الوفد للائتلاف سياسى تحت قبة البرلمان هو أمر موجود بقوة داخل الحزب، مؤكدًا أنه من الوارد مناقشته داخل الهيئة العليا للحزب.



ونوه "الحسيني"، بأن الاتصالات مع الأحزاب السياسية بشأن هذا المقترح لم تتم حتى الآن، لافتًا إلى أن القرار النهائي دائمًا في حزب الوفد يكون في يد الهيئة العليا للحزب تطبيقًا للمؤسسية، التي يتمتع بها بيت الأمة عبر السنوات الماضية.



