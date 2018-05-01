«التموين»: طرح اللحوم البلدية بـ95 جنيهًا للكيلو فى رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تعليمات مباشرة من مجلس الوزراء إلى المحافظات بالتنسيق مع الطب البيطري ووزارة الزراعة، لتسلم عجول التسمين بسعر كيلو اللحوم البلدية القائم الحي بسعر 51 جنيهًا وطرحها في الشوادر بسعر 90 و95 جنيهًا للكيلو.



وقال المصدر - في تصريحات خاصة لـ"الدستور" - إنه سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية بأسعار مخفضة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، في الوحدات المحلية بالمحافظات، بجانب طرح اللحوم السودانية بسعر ثابت 85 جنيهًا للكيلو لمواجهة أي ارتفاعات في الأسعار.