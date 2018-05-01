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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:34 م

إخصائيون يحذرون من خطورة تركيب «الرموش» الصناعية

الرموش» الصناعية
الرموش» الصناعية
الدستور
dostor.org/2151964

يلجأ الكثير من السيدات إلى تركيب الرموش الصناعية الثابتة أو المؤقتة؛ لمنحهن الجاذبية، وتركيب الأظافر الصناعية.

خاصة أنها أصبحت متوافرة فى كل صالونات التجميل بأسعار مناسبة، لكن يحذر الأطباء من مخاطرها.

فقد أكدت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أن مجرّد التهيّج الذي يحدث من الغراء المستخدم للصق الرموش، ممكن أن يقود المرأة إلى فرك عينها وتضخمها، مضيفًا أن أطباء العيون يؤكدون زيادة عدد المريضات اللاتى يعانين بسبب الرموش الصناعية.

ويحذر الإخصائيون في إنجلترا من أن استخدام الرموش الصناعية يمكن أن يسبب خسارة دائمة للرموش الطبيعية، وقد يحدث تلف للبصيلات بحيث تتوقف عن إنتاج الرموش الطبيعية.
كما يشير الخبراء إلى أن التركيب الخاطئ للرموش الصناعية يفقد النساء عددا من الرموش الطبيعية عند القيام بنزعها، ويشيرون في هذا المجال إلى أنه إذا تمّ نزع رموشك الطبيعية أكثر من 20 مرة ستفقدينها للأبد.

ومن أضرار تركيب الرموش الدائمة: تساقط الرموش الأصليّة، وعدم قدرتها على النمو مرة أخرى، وظهور بعض المضاعفات والآثار الجانبيّة المتمثلة في الاحمرار، والحكة، والانتفاخات في منطقة الجفن والعينين.

ويلجأ الكثير من السيدات أيضًا إلى تركيب الأظافر، وتعد بالنسبة للسيدات حلًا سحريًا للحصول على أظافر جميلة وأنيقة، ولكن هناك بعض الأضرار من الأظافر الدائمة.

ومن أهم الأضرار الخاصة بالأظافر الصناعية أن المادة اللاصقة الكيمائية تحتوى على الفورمالديهايد، التى تسبب السرطان.

ويلاحظ أن استمرار استخدام الأظافر الصناعية يساعد على فقد الأظافر الطبيعية، وكذلك وجود الأظافر الصناعية يمنع الزيوت الطبيعية التى تفرزها الأظافر للنمو.

كما أن الأظافر الصناعية أقوى من الطبيعية، لذلك إذا حدث أى تمزق فيها سيسمح بنمو الفطريات والبكتيريا تحتها، كما أن الصمغ المستخدم يوفر بيئة جيدة للعدوى.

وتوجد حالات تزيد فيها الحساسية من الصمغ المستخدم فى لصق الأظافر الصناعية، مما يؤدى إلى آلام بالجلد المحيط بالأظافر الطبيعية لفترة تمتد إلى عام.

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