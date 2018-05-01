تنفيذ حكم القتل في مواطن عذب طفلًا وأحرق عضوه التناسلي بالرياض

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض، بعد أن قتل طفلًا بحرق يديه وعضوه الذكري، وضربه بعصا خشبية على مؤخرته وأنحاء من جسمه حتى فارق الحياة.



أقدم أبو طالب بن علي بن أحمد قيسي، سعودي الجنسية، على قتل فيصل عبدالرحمن إبراهيم حمد، سعودي، يبلغ من العمر 5 سنوات؛ بحرق يديه وعضوه الذكري وضربه بعصا خشبية على مؤخرته وأنحاء من جسمه حتى فارق الحياة.



وتمكنت الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه.



وحكم على الجاني بالقتل تعزيرًا، وأيدت الحكمَ محكمةُ الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.



ونفذ حكم القتل تعزيرًا في الجاني أبو طالب بن علي بن أحمد قيسي، اليوم الثلاثاء 1581439هـ، بمدينة الرياض.