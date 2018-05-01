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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:32 م

أسامة هيكل يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

أسامة هيكل، رئيس
أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2151962

استقبل أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، يون تشيئول يو، سفير كوريا الجنوبية لدى جمهورية مصر العربية، تناول اللقاء بحث التعاون المشترك بين كوريا الجنوبية ومدينة الإنتاج الإعلامي في المجالات الثقافية والإعلامية.

في بداية اللقاء، رحب «هيكل» بالضيف، مؤكدًا أهمية التعاون المصري الكوري في المجال الإعلامي، لا سيما وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا في العديد من المجالات خلال السنوات الماضية في كافة المستويات والمجالات مقارنة بالأوضاع المتردية التي أعقبت ثورة يناير 2011، وهو ما أكدته كافة الدوائر السياسية والإعلامية العالمية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.

واطلع هيكل والسفير على إمكانيات المدينة التكنولوجية والعلمية وأهم الأنشطة الأساسية بها، على رأسها ما تضمه من استديوهات مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، التي ينطلق منها أشهر القنوات الفضائية المصرية والعربية عبر النايل سات، إلى جانب وجود أحدث استديو بالعالم في استخدام التطبيق الصوتي، وهو استديو الدولبي أتموس، وتطرق هيكل خلال لقائه بالضيف إلى مناطق التصوير المفتوحة، وما تضمه من أحياء مختلفة هي الأشهر في مصر، التي تتميز بالتنوع وتتمتع بأقصى درجات الأمن، حيث يتم تصوير عدد كبير من المسلسلات بها استعدادًا لشهر رمضان.

وحول المنطقة الترفيهية الماجيك لاند، أوضح «هيكل» أنه تم توقيع عقد حق انتفاع لإدارتها وتشغيلها بعد فترة توقف دامت أكثر من 7 سنوات مع إحدى أكبر الشركات السعودية المتخصصة في هذا المجال، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في مجال إقامة وإدارة وتشغيل مدن الألعاب الترفيهية والمنتجعات السياحية والفنادق، وتدير العديد من الاستثمارات في الكثير من دول العالم، وكشف «هيكل» للضيف أن المدينة بصدد إنشاء فرع جديد لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها مركز صناعة الأخبار يضم عددًا من أحدث الاستديوهات التي توفر خدمة إجراء المقابلات التليفزيونية مع المسئولين وكبار الضيوف المتواجدين بها.

ومن جهته، أعرب يون تشيئول يو عن إعجابه، بما شاهده من إمكانيات المدينة العلمية والتكنولوجية واستديوهات على أعلى مستوى من التجهيز، مؤكدًا أهمية العلاقات المصرية الكورية التي تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية في مجالات عدة، خاصة مع عودة الدور المحوري التي تلعبه مصر وما تتمتع به من ثقل سياسي وإعلامي وثقافي كبير في المنطقة، كان السفير الكوري قد قام بجولة تفقدية بالمدينة زار خلالها مناطق التصوير المفتوح بها، وعدد من الاستديوهات واستديو الصوت الدولبي أتموس.

أسامة هيكل يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة
أسامة هيكل يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة
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