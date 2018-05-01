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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:32 م

«بلومبرج»: قطر تعتزم بيع 3 فنادق أوروبية

«بلومبرج»: قطر تعتزم
نيفين أشرف
dostor.org/2151961

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن صندوق الثروة السيادية القطرى يعتزم بيع ثلاثة فنادق أوروبية يديرها إنتركونتيننتال، حسب مصادر مطلعة على علم بالموضوع.

وأضافت مصادر مطلعة أن هيئة الاستثمار القطرية لم تعيّن بعد سماسرة لبيع الفنادق في المدن الآتية: "كان، وأمستردام، فرانكفورت"، إلا أن المصادر طلبت عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لسرية المحادثات، مؤكدين أن القرار النهائى بشأن البيع لم يتم بعد.

وكانت شركة قطر للاستثمار، التى تمتلك أصولًا تبلغ قيمتها نحو 320 مليار دولار، اشترت الفنادق في عام 2014 كجزء من دفعة أوسع فى الفنادق الفاخرة.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الإمارة الخليجية الصغيرة تعتمد على صندوق ثرواتها على مدار العام الماضى، للمساعدة فى تجنب التأثير السلبي للمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية التى أعلنتها دول الرباعى العربى "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين" ضد قطر في الخامس من يوينو الماضي بسبب دعمها للإرهاب.

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