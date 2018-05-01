القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
الثقافة
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:30 م

5 ملفات على عاتق رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الجديد

الدكتورة هبة يوسف،
الدكتورة هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية
جمال عاشور
dostor.org/2151959

يقع على عاتق الدكتورة هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، التي تولت المنصب خلفًا للدكتور هشام مراد، الذي أنهت وزيرة الثقافة ندبه أمس، مجموعة من الملفات، التي شهدت تراجعًا شديدًا خلال الفترة الماضية، ولعل أبرزها استعادة مكانة مصر الثقافية بين دول العالم.

ففي الوقت الذي تتنافس فيه العديد من الدول العربية، والغربية أيضًا فيما بينهم بالثقافة والفنون، والتراث المملوك لهم، تراجع دور مصر في تلك المنطقة، رغم امتلاكها الحضارة والتاريخ والثقافية التي تفقدها الكثير من دول العالم، ويعود السبب في ذلك إلى سوء الإدارة والتنظيم والتخطيط.

وينتظر رئيس قطاع العلاقات الثقافية الجديد، تنشيط عملية التبادل الثقافي بين مصر وباقي دول العالم من خلال الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة التي تنظمها الدول.

ويعد القطاع حاليًا للمشاركة في فعاليات مدينة «وجدة» المغربية، عاصمة الثقافية العربية لعام 2018، التي حملت الشعلة بعد مدينة الأقصر، كما يجهز لترشيح متحف أحمد شوقي، والفنان جورج بهجوري لنيل جائزة «maden jeet singh» لتعزيز التسامح واللاعنف، التى تنظمها مؤسسة اليونسكو.

وينتظر هبة يوسف، ملف إعداد أسبوع ثقافي مصري روسي، الذي من المقرر تنظيمه خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن ملف عام 2019 «العام الفرنسي المصري».

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض

منذ أقل من شهر

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهرين

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

الآن

الحضري يضع الفراعنة في المرتبة الـ«26» للمرشحين للفوز بكأس العالم

«السيسى» يستقبل وفد المعهد اليهودى للأمن القومى الأمريكى

«هآرتس»: نتنياهو يسعى لتكرار سيناريو «صدام حسين» مع إيران

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

الأكثر قراءة

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

أزمة فى ماسبيرو بسبب السلاح النارى لحارس خيرى رمضان

الحضري يضع الفراعنة في المرتبة الـ«26» للمرشحين للفوز بكأس العالم

ألبومات الصور

طرح البوستر الدعائى لمسلسل «هارون الرشيد»

عمال مصر.. سواعد الإصلاح الاقتصادي

بالصور.. المغامر شادى بشر يستعد للقفز من أعلى قمة جبلية فى العالم

رئيس مدينة أبو رديس يتفقد معدات مواجهة السيول

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

أزمة فى ماسبيرو بسبب السلاح النارى لحارس خيرى رمضان

الحضري يضع الفراعنة في المرتبة الـ«26» للمرشحين للفوز بكأس العالم

كشكول

اختتام فعاليات مؤتمر "طب الصناعات" بجامعة الأزهر

البحث العلمي تفتح باب التقدم للمدرسة الصيفية العاشرة بروسيا

جامعة أسوان تشارك بالملتقى التعليمي فى المغرب

استئناف امتحانات الشفوي القرآن الكريم بتجارة الأزهر غدا

وزير التعليم يعلق على ذهاب الطلاب للمدارس بالمرحلة الثانوية

الأمصار

إذاعة المطلقات... صوت الملايين من النساء في مصر

الحريري عبر "تويتر" يحث المواطنين على التصويت في الإنتخابات البرلمانية

" نيويورك تايمز" تكشف عن طريقة حصول إسرائيل على وثائق إيرانية

نجاة قيادي في تحالف الفتح من محاولة إغتيال شرقي بغداد

الولايات المتحدة الأمريكية: الوثائق التى اعلن عنها نتينياهو بشأن برنامج ايران النووى صحيحة

منوعات

قالوا عن الحكمة

«الكرسي الطائر» أحدث وسائل النقل الفرنسية لمشاهدة الآثار

«التنين الأصفر» يهدد حمضيات حوض البحر المتوسط بالإبادة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك