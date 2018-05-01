5 ملفات على عاتق رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الجديد

يقع على عاتق الدكتورة هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، التي تولت المنصب خلفًا للدكتور هشام مراد، الذي أنهت وزيرة الثقافة ندبه أمس، مجموعة من الملفات، التي شهدت تراجعًا شديدًا خلال الفترة الماضية، ولعل أبرزها استعادة مكانة مصر الثقافية بين دول العالم.



ففي الوقت الذي تتنافس فيه العديد من الدول العربية، والغربية أيضًا فيما بينهم بالثقافة والفنون، والتراث المملوك لهم، تراجع دور مصر في تلك المنطقة، رغم امتلاكها الحضارة والتاريخ والثقافية التي تفقدها الكثير من دول العالم، ويعود السبب في ذلك إلى سوء الإدارة والتنظيم والتخطيط.



وينتظر رئيس قطاع العلاقات الثقافية الجديد، تنشيط عملية التبادل الثقافي بين مصر وباقي دول العالم من خلال الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة التي تنظمها الدول.



ويعد القطاع حاليًا للمشاركة في فعاليات مدينة «وجدة» المغربية، عاصمة الثقافية العربية لعام 2018، التي حملت الشعلة بعد مدينة الأقصر، كما يجهز لترشيح متحف أحمد شوقي، والفنان جورج بهجوري لنيل جائزة «maden jeet singh» لتعزيز التسامح واللاعنف، التى تنظمها مؤسسة اليونسكو.



وينتظر هبة يوسف، ملف إعداد أسبوع ثقافي مصري روسي، الذي من المقرر تنظيمه خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن ملف عام 2019 «العام الفرنسي المصري».