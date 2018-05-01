هيئة الشواطئ تنفذ مشروع حماية أبورديس من التغيرات المناخية

واصلت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفيذ خطتها خلال العام الحالي، في مجال الحفاظ على السواحل المصرية وحمايتها من آثار التغيرات المناخية، وارتفاع الحرارة؛ لخدمة منظومة التنمية المستدامة في مصر، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والمشروعات الاستثمارية والمناطق السياحية والسكنية.



وتابع المهندس، علي ثابت، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع حماية الطريق الساحلي الكيلو 21 جنوب أبورديس (مقاولة شركة لواء الحمد)، وتمت تغطيتها بأحجار طبقة الفرشة الرملية والحجرية والحصيرة الخاصة بالرأس الشمالية.

