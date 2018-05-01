50.1 مليار دولار هبوطًا في صادرات «سول»

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية، خلال أبريل الماضي، للمرة الأولى في 18 شهرًا، وسط المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، انخفاض صادرات سول على أساس سنوي بنحو 1.5%، خلال أبريل الماضي، لتهبط إلى 50.1 مليار دولار، وهو أول هبوط منذ أكتوبر 2016.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن صادرات كوريا الجنوبية سوف تنمو بنحو 4.1%، خلال أبريل.



أما على صعيد واردات كوريا الجنوبية، فشهدت زيادة قدرها 14.5% في الشهر الماضي، لتصل إلى 43.4 مليار دولار.



وخلال أبريل، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنحو 1.8% على أساس سنوي، لتسجل الهبوط الشهري الثالث على التوالي.



في حين ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين بنسبة 23% في أبريل، ليكون بذلك التوسع الـ18 على التوالي.







