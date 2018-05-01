«عطوة»: «مكرم» وزيرة بدرجة مقاتلة وحققت معادلة صعبة في تاريخ مصر

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، بمبادرة إحياء الجذور التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى قبرص نهاية العام الماضي، وبالتحديد في نوفمبر 2017، والتي تهدف إلى إقامة فعاليات على مدار أسبوع تحت عنوان "إحياء الجذور".



كما أشادت بالتنظيم والإشراف والإدارة الجيدة والفعالة لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، والتي بذلت جهدا غير عادي لوصول هذه الاحتفالية إلى أرض الإسكندرية وإخراجها بهذا الشكل الذي يليق بمصر.



وقالت إن هذه الاحتفالية هي رسالة مهمة جدا للتآخي بين الدول، والحقيقة أن الجالية اليونانية والقبرصية التى عاشت فى مصر الحديثة بداية من القرن الثامن عشر أثرت بتعدديتها بشكل كبير جدا فى المجتمع المصري، فاليونانيين والقبارصة شاركوا إلى جانب إخوانهم المصريين في إحداث نهضة كبيرة فى مصر سواء كانت ثقافية أو تجارية أو صناعية، وعملوا معنا في مختلف مناحي الحياة التجارية وبناء السفن والإرشاد في قناة السويس والزراعة والسياحة والطباعة والنشر.