القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:24 م

«السيسى» يستقبل وفد المعهد اليهودى للأمن القومى الأمريكى

السيسي
السيسي
dostor.org/2151952

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، وفدًا من المعهد اليهودى للأمن القومى الأمريكي، بحضور عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وأشار الرئيس فى مستهل اللقاء إلى حرص مصر على استمرار التواصل مع كل أطياف المجتمع الأمريكى، بهدف تعزيز الفهم المشترك وتكثيف التشاور حول أفضل السبل للتصدى للتحديات التى تواجه المنطقة، وفِى مقدمتها الإرهاب والفكر المتطرف، كما أكد أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة لعقود بين مصر والولايات المتحدة، منوهًا إلى حرص مصر على تعزيز وتنمية هذه العلاقات دعمًا لمصالحهما المشتركة.

وأكد أعضاء الوفد الأمريكى أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، معربين عن تقديرهم للجهود المصرية في مختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دور مصر المهم فى مواجهة الإرهاب بصفة عامة وعلي وجه الخصوص فى إطار العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨.

كما أثنى أعضاء الوفد على جهود الرئيس فى مواجهة الفكر المتطرف، وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر والخطوات التي تم اتخاذها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيدين بما تشهده مصر من تطورات إيجابية تشير إلى استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بسبل تسوية الأزمات فى المنطقة، حيث أكد الرئيس أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمسئولياتها فى حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.


كما تطرق الرئيس إلى جهود دفع عملية السلام، حيث أكد دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأساسية للعالم العربى، وذلك وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين.

وأكد الرئيس أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية سيوفر واقعًا جديدًا بالمنطقة، خاصة على مستوى الرأى العام الشعبى، الأمر الذى سيسهم بقوة فى استدامة تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة بأسرها.

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