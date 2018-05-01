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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:24 م

وزير الاتصالات الإيرانى يتراجع عن استقالته.. ويؤكد: حجب تلجرام ليس حلًا

محمود جواد
محمود جواد
منار أحمد
dostor.org/2151951

نقلت وكالة «إيسنا» الإيرانية عن وزير الاتصالات الإيراني محمود جواد آذري جهرمي، اليوم الثلاثاء، قوله إن «قرار حجب تطبيق تليجرام من قبل السلطات القضائية الإيرانية لا يمكن أن يكون حلًا»، موضحًا أن روسيا لم تتمكن من حجب التطبيق بشكل كامل، وواجهت مشاكل متعددة يمكن أن تواجهها إيران.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن جهرمي تراجع عن قرار استقالته من منصبه، مضيفًا أنه رفض قرار حجب التطبيق تليجرام، وبانتظار بيان آراء الخبراء في مجال تنفيذ هذا القرار.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أشارت إلى إستقالة وزير الاتصالات الإيراني من منصبه وتقديمها للرئيس حسن روحاني.

وقال الوزير الإيراني إن قرار منع الإيرانيين من الوصول إلى تطبيق التليجرام مخالفة لتوجهات الحكومة، وسيضطر المستخدمون إلى اللجوء لبرامج تجاوز الحظر، وبالتالي لن يكون للقرار أي أثر على الواقع العملي، متابعًا أن «استخدام التكنولوجيا ليس جريمة، وأصبح الفضاء الافتراضي لا مفر منه».

وكان جهرمي، الذي يعد أصغر وزير بحكومة روحاني ويبلغ من العمر 36 عامًا، من أشد المعارضين لقرار حجب تطبيق تليجرام، وواجه انتقادات شديدة من التيار المتشدد.

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