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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:23 م

«الجيزة» تُعد خطة للانتشار السريع لمواجهة الطقس السيئ

محمد كمال الدالى
محمد كمال الدالى
مصطفى علم الدين
dostor.org/2151950

أوضح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن المحافظة انتهت من إعداد خطه شاملة للانتشار السريع والتحرك فوري لمواجه الطقس السيئ بكافة أرجاء المحافظة عن طريق التنسيق بين كافة القطاعات والجهات المعنية مثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والحماية الميدانية والمرور والطرق والري لاتخاذ كافة التدابير وحشد الإمكانيات المتاحة حتى مرور موجة الطقس السئ بسلام.

ووجه الدالي بمراجعة أعمدة الإنارة ومدى جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع الوحدات المحلية وتمركزها إضافة إلي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد خطط لتصريف المياه إلى اقرب شبكة ومدى جاهزية غرف التفتيش بالشوارع والميادين واماكن تجمعات المياه.

كان اللواء محمد كمال الدالى أجتمع برؤساء المدن والأحياء ومديريات الصحة وهيئة النظافة بالجيزة وشركة المياه لوضع خطة شاملة لمكافحة أثار الطقس السيئ ومحاربة تراكمات الأمطار وتلقى استغاثات المواطنين.

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