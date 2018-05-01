«الجيزة» تُعد خطة للانتشار السريع لمواجهة الطقس السيئ

بالصور.. المغامر شادى بشر يستعد للقفز من أعلى قمة جبلية فى العالم

يستعد شادي بشر، المغامر العالمي، خلال هذه الفترة، للقفز من أعلى قمة جبل إيفرست، ليكون أول مصري يخوض هذه المغامرة، ويجري شادي العديد من التدريبات البدنية المكثفة، استعدادًا لهذا الحدث الضخم، الذي يعد ...