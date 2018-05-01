«الجيزة» تُعد خطة للانتشار السريع لمواجهة الطقس السيئ
أوضح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن المحافظة انتهت من إعداد خطه شاملة للانتشار السريع والتحرك فوري لمواجه الطقس السيئ بكافة أرجاء المحافظة عن طريق التنسيق بين كافة القطاعات والجهات المعنية مثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والحماية الميدانية والمرور والطرق والري لاتخاذ كافة التدابير وحشد الإمكانيات المتاحة حتى مرور موجة الطقس السئ بسلام.
ووجه الدالي بمراجعة أعمدة الإنارة ومدى جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع الوحدات المحلية وتمركزها إضافة إلي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد خطط لتصريف المياه إلى اقرب شبكة ومدى جاهزية غرف التفتيش بالشوارع والميادين واماكن تجمعات المياه.
كان اللواء محمد كمال الدالى أجتمع برؤساء المدن والأحياء ومديريات الصحة وهيئة النظافة بالجيزة وشركة المياه لوضع خطة شاملة لمكافحة أثار الطقس السيئ ومحاربة تراكمات الأمطار وتلقى استغاثات المواطنين.