«يديعوت أحرونوت»: «الموساد» حصل على وثائق إيران من قلب طهران

حصل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» على الوثائق التي تخص البرنامج النووي الإيراني، خلال حملة سرية في قلب إيران، منذ عامين، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية: «إن إسرائيل حصلت على الوثائق التي تخص البرنامج النووي الإسرائيلي خلال عملية في قلب طهران عام 2016».



واتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران، بمواصلة العمل على برنامجها النووي، وتعزيز قدراته من أجل استخدامها في المستقبل، مشيرًا إلى أن طهران احتفظت بملفات مهمة تخص التكنولوجيا النووية، حتى بعد توقيعها الاتفاق النووي مع القوى العالمية.



وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده وزير جيش الاحتلال، مساء أمس الإثنين، أن تل أبيب تمكنت قبل بضعة أسابيع من الحصول على نحو أكثر من 55 ألف ملف من الملفات النووية الإيرانية، شملت صورًا ومخططات ووثائق، مؤكدًا أن طهران تمتلك مشروعًا سريًا من أجل تصميم وإنتاج رءوس حربية نووية.

