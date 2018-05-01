القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:21 م

«التحالف الشعبى» يبحث «مستقبل المياه والغذاء».. الأحد

التحالف الشعبى
التحالف الشعبى
سعيدة عامر
dostor.org/2151944

ينظم النادى السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حلقة نقاشية حول «مستقبل أمن المياه والغذاء فى مصر»، مساء الأحد المقبل، بمقر الحزب بالمهندسين.

ومن المقرر أن يشارك فى الندوة الدكتور نادر نور الدين، أستاذ قسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور هانى رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور حسن أبو بكر، الأستاذ بكلية الزراعة، وبشير صقر، الباحث فى قضايا الفلاحين، بالإضافة لعدد من المختصين في هذا المجال.

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