«التحالف الشعبى» يبحث «مستقبل المياه والغذاء».. الأحد

ينظم النادى السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حلقة نقاشية حول «مستقبل أمن المياه والغذاء فى مصر»، مساء الأحد المقبل، بمقر الحزب بالمهندسين.



ومن المقرر أن يشارك فى الندوة الدكتور نادر نور الدين، أستاذ قسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور هانى رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور حسن أبو بكر، الأستاذ بكلية الزراعة، وبشير صقر، الباحث فى قضايا الفلاحين، بالإضافة لعدد من المختصين في هذا المجال.