القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 12:25 م

الحضري يضع الفراعنة في المرتبة الـ«26» للمرشحين للفوز بكأس العالم

الحضري
الحضري
dostor.org/2151836

"من هو المنتخب الأوفر حظًا للحصول علي كأس العالم؟".. المرصد السويسري لكرة القدم، قال إنه المنتخب الإسباني.

واستند المرصد- المعروف اختصارا بـ"سي آي إي إس"- في التصنيف، على البيانات التي استقاها من مؤشر «القوة الحصرية» والذي يقوم بحساب متوسط النسبة المئوية للمباريات التي خاضها اللاعبون الـ23 في كل منتخب ممن شاركوا في التصفيات المؤهلة للمونديال، وفي الدوريات المحلية التي يلعبون بها، وذلك منذ يوليو 2017، مع متوسط المستوى الرياضي للأندية التي يلعبون باسمها، في كل منتخب على حدة- بحسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية-.

وحلَّ المنتخب البرازيلي في المركز الثاني بالقائمة، حيث بلغ متوسط المباريات التي خاضها لاعبو «السامبا» في الدوريات التي يلعبون بها 78%، كما بلغ متوسط مستوى الأندية التي يلعب فيها نجوم البرازيل 1.27.

وجاء المنتخب الفرنسي في المرتبة الثالثة بواقع 69 في المئة، و1.35 وفق المعيارين على الترتيب، ثم منتخب الماكينات الألمانية في المركز الرابع 73 في المئة، و1.25.

ووضع مؤشر القوة الحصرية، المنتخب الإنجليزي في المركز الخامس بعدما حقق 74 في المئة و1.12، يليه البلجيكي في المركز السادس 73 في المئة و1.11، ثم الأرجنتين في المركز السابع 70 في المئة و1.10، وكرواتيا في المركز الثامن 65 في المئة و1.10، والبرتغال في المركز التاسع 65في المئة و1.09، ثم المنتخب السويسري عاشرا على المؤشر 74 في المئة و0.90.

وحلَّ المنتخب المصري في المرتبة الـ26 على مؤشر القوة الحصرية، حيث قال المرصد إن وصوله إلى دور الـ16، هو أقصى إنجاز ممكن أن يصل إليه، خاصة وأن هناك لاعبين قد تبدلوا.

وكان من بين أسباب وقوع المنتخب المصري في المرتبة الـ26، هو "عدد من اللاعبين المصابين، وعامل السن- الذى قد تأثر به المنتخب لوجود عصام الحضري- وكذلك اللاعبون الذين لا يشاركون في مباريات أنديتهم مثل "علي جبر"، وكذلك "مروان محسن" الذى عاد من إصابة طويلة.

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