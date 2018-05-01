حريق يلتهم شقة سكنية بالفيوم.. والسبب «ماس كهربائي»

تمكن رجال الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق هائل نشب بإحدى الشقق السكنية بمنطقة العبودي، قبل امتداد النيران لباقي المباني، والأبراج المجاورة، وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران.



وبالفحص، تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الرابع، فى عمارة سكنية من 8 طوابق، ملك هشام محمد حسن، صاحب محل عصائر، ونتج عن الحادث احتراق كافة محتويات الشقة من أثاث، وأجهزة كهربائية، يقدر ثمنها بربع مليون جنيه، دون حدوث ثمة إصابات.



وباستدعاء مالك الشقة، وسؤاله، أكد مضمون ما جاء بالفحص، معللًا سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2790 لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.