وزير التجارة البريطاني يتوقع تدهور اقتصاد المملكة

قال وزير التجارة البريطاني إنه لا يمكن للمملكة المتحدة أن تستمر في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد «البريكست»، بسبب أن هذا الوضع سيجعل بروكسل مسئولة عن السياسة التجارية لبلاده.



وقال «ليام فوكس»، في تصريحات صحفية، اليوم، إن البقاء في الاتحاد الجمركي يعني أن بريطانيا ستضطر إلى إبرام صفقات تجارية بناءً على مفاوضات المفوضية الأوروبية دون أي مشاركة في ذلك.



واستبعد أن يكون هناك اتحاد جمركي يمكن قبوله على الإطلاق، قائلًا: «سنكون في وضع أسوأ مما نحن عليه اليوم».



وأكد الوزير البريطاني أن بلاده في حاجة إلى سياسة تجارية مستقلة بالكامل، والتي لا يمكن أن تكون أبدًا داخل الاتحاد الجمركي.