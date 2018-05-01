«كايسيد» يُطلق برنامجًا تعليميًا للزمالة بالمنطقة العربية

أطلق مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد" - في القاهرة، اليوم - النسخة العربية الثانية لبرنامجه التعليمي والتدريبي الإقليمي للزمالة الدولية "KIFP" في المنطقة العربية.



يأتي إطلاق هذا البرنامج تحت مظلة منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي، وضمن برامج شبكة الكليات والمعاهد الدينية الإسلامية والمسيحية.



ويهدف "كايسيد" للزمالة الدولية - الذي يستمر لمدة عام واحد - إلى دمج لغة وثقافة الحوار في عمل المؤسسات التعليمية الدينية المتنوِّعة في الدول العربية؛ وتعزيز قدرات القيادات الدينية المستقبلية على نشر ثقافة التفاهم المتبادل في مجتمعاتهم؛ وغرس قيم احترام التعدّدية ودعم قيم المواطنة المشتركة.



وقال المدير العام للمركز فهد أبو النصر، إن مركز "كايسيد" يسعى - من خلال برنامج الزمالة - إلى إدخال لغة الحوار في عمل المؤسسات التعليمية الدينية، وبناء قدرات القيادات الدينية المستقبلية على نشر ثقافة العيش المشترك في مجتمعاتهم.



وأضاف أن المنصة تضم العديد من المشاريع، أبرزها برنامج الزمالة الذي يهدف إلى إدخال لغة وثقافة الحوار في عمل المؤسسات التعليمية الدينية في الدول العربية، وكذلك شبكة الكليات والمعاهد الدينية الإسلامية والمسيحية في العالم العربي، التي تهدف لتعزيز قيم الحوار والعيش المشترك بين أتباع الأديان في منظومة التعليم الديني الجامعي، وفي تفاعلات المجتمعات الدينية المحلية المختلفة ضمن مشروع "كايسيد" العالمي لتعزيز المشتركات الإنسانية، بالإضافة إلى برنامج يسعى إلى نشر وتعزيز لغة الحوار على شبكات التواصل الاجتماعي، تستهدف الشباب والشابات في العالم العربي.



