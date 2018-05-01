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اقتصاد
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 12:12 م

«القابضة الغذائية»: تسليم 30 سيارة ضمن مبادرة «تحيا مصر»

اللواء علاء فهمى
اللواء علاء فهمى
الدستور
dostor.org/2151803

أعلن اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تسليم 30 سيارة جديدة للشركة العامة والمصرية للجملة، ضمن مبادرة تحيا مصر، فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق قوافل من السيارات المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين فى مختلف قرى ونجوع الجمهورية.

وقال فهمى: إن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وجه بدفع السيارات المتنقلة فى الأماكن التى لا يوجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية؛ تيسيرًا على المواطنين، والعمل على توفير السلع لهم بسعر مناسب.

وأضاف أن المبادرة تهدف لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصة محدودي الدخل؛ حيث تتعاقد هيئة السلع التموينية على توفير السلع ومنتجات اللحوم بشكل مستمر لزيادة المخزون من السلع.

وأشار فهمي إلى أن القوافل ستركز على توفير السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والسمن الصناعي واللحوم الحمراء والدواجن، لافتا إلى أن الأسعار ستكون مساوية لأسعار المجمعات الاستهلاكية المخفضة، حيث يباع كيلو الدواجن بسعر 19 جنيه للكيلو، بينما يصل كيلو اللحم المستورد 60 جنيهًا.

وأوضح أن الشركة القابضة ستقوم بتجهيز مليون شنطة رمضانية بسعر 75 جنيه، وتضم مكوناتها «سكر وزيت خليط وأرز بلدى وعلبة سمنة وصلصة مكرونة فاخرة»، لافتا إلى أنه سيتم بيع تلك الشنط فى أرض المعارض والشوادر التى تحددها المحافظات.

وكشف فهمي عن تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع كبار شركات اليامش على توريد كميات كبيرة لصالح شركتى العامة والجملة، بتخفيضات تقل عن العام الماضى بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25% من أسعار السوق.

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