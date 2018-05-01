«عبد الدايم».. وزيرة الإحلال والتجديد والرقى بالثقافة

منذ أن تولت الدكتورة إيناس عبد الدايم، حقيبة وزارة الثقافة، وأمل المثقفون فيها خيرًا، لتحريك المياة الراقدة في الوزارة وقطاعاتها طويلة العامين الماضيين، خاصة لما حققته «عبدالدايم»، في دار الأوبرا المصرية التي كانت تشغل رئاستها.



وبدأت الوزيرة في أول 3 شهور من تكليفها للمنصب، لرصد كل الأوضاع، وأداءات رؤوساء القطاعات استعدادًا لإجراء عملية إحلال وتجديد لبعضهم، وبدأت «عبدالدايم»، بمكتبها، فانتدب بعض موظفي دار الأوبرا الذين تثق في قدراتهم العملية، من خلال فترة عملها معهم لمدة أكثر من 5 سنوات في الصرخ الفني الكبير، ليتولي مهمة مكتبها أيضًا في الوزارة بدلًا من الفريق الذي عمل مع الوزير السابق حلمي النمنم.



وبعدها إنتدبت الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، ليشغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، وأعقبها تكليف الفنان عادل عبده، بتولي منصب رئيس للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وتولي الفنان هشام عطوة منصب نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



ورفضت الوزيرة التجديد للدكتور أحمد الشوكي، في منصبه كرئيس لدار الكتب والوثائق، وكلفت الدكتور هشام عزمي الأستاذ بجامعة القاهرة، بتولي المنصب خلفًا له.



كما رفضت التجديد للدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة في منصبه، وكلفت الدكتور سعيد المصري الأستاذ بجامعة القاهرة، بتولي المنصب، وكان قد عمل «المصري»، مساعد لوزيرة الثقافة فترة الدكتور جابر عصفور.



وأنهت الوزيرة ندب الدكتور هشام مراد، في منصب رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وكلفت الدكتورة هبة يوسف، وكيل كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بتولي المنصب.



ومن المقرر أن تنهي «عبدالدايم»، خلال الفترة المقبلة ندب اللواء أسامة عمران، من منصب رئيس قطاع مكتبها، وتنهى ندب الدكتور فتحي عبدالوهاب، من منصب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.



