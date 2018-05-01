القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
الثقافة
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 12:09 م

«عبد الدايم».. وزيرة الإحلال والتجديد والرقى بالثقافة

إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
dostor.org/2151796

منذ أن تولت الدكتورة إيناس عبد الدايم، حقيبة وزارة الثقافة، وأمل المثقفون فيها خيرًا، لتحريك المياة الراقدة في الوزارة وقطاعاتها طويلة العامين الماضيين، خاصة لما حققته «عبدالدايم»، في دار الأوبرا المصرية التي كانت تشغل رئاستها.

وبدأت الوزيرة في أول 3 شهور من تكليفها للمنصب، لرصد كل الأوضاع، وأداءات رؤوساء القطاعات استعدادًا لإجراء عملية إحلال وتجديد لبعضهم، وبدأت «عبدالدايم»، بمكتبها، فانتدب بعض موظفي دار الأوبرا الذين تثق في قدراتهم العملية، من خلال فترة عملها معهم لمدة أكثر من 5 سنوات في الصرخ الفني الكبير، ليتولي مهمة مكتبها أيضًا في الوزارة بدلًا من الفريق الذي عمل مع الوزير السابق حلمي النمنم.

وبعدها إنتدبت الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، ليشغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، وأعقبها تكليف الفنان عادل عبده، بتولي منصب رئيس للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وتولي الفنان هشام عطوة منصب نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ورفضت الوزيرة التجديد للدكتور أحمد الشوكي، في منصبه كرئيس لدار الكتب والوثائق، وكلفت الدكتور هشام عزمي الأستاذ بجامعة القاهرة، بتولي المنصب خلفًا له.

كما رفضت التجديد للدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة في منصبه، وكلفت الدكتور سعيد المصري الأستاذ بجامعة القاهرة، بتولي المنصب، وكان قد عمل «المصري»، مساعد لوزيرة الثقافة فترة الدكتور جابر عصفور.

وأنهت الوزيرة ندب الدكتور هشام مراد، في منصب رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وكلفت الدكتورة هبة يوسف، وكيل كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بتولي المنصب.

ومن المقرر أن تنهي «عبدالدايم»، خلال الفترة المقبلة ندب اللواء أسامة عمران، من منصب رئيس قطاع مكتبها، وتنهى ندب الدكتور فتحي عبدالوهاب، من منصب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض

منذ أقل من شهر

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهرين

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

الآن

فورين بوليسى: مصر هى مخرج إسرائيل لتجنب عاصفة الغضب الفلسطينى

أزمة فى ماسبيرو بسبب السلاح النارى لحارس خيرى رمضان

التفاصيل الكاملة لاتصالات «الوفد» مع الأحزاب لتشكيل ائتلاف برلماني

«التموين»: طرح اللحوم البلدية بـ95 جنيهًا للكيلو فى رمضان

الأكثر قراءة

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

أزمة فى ماسبيرو بسبب السلاح النارى لحارس خيرى رمضان

«الداخلية» تعلن تفاصيل واقعة طعن أميني شرطة في الجمالية

ألبومات الصور

طرح البوستر الدعائى لمسلسل «هارون الرشيد»

عمال مصر.. سواعد الإصلاح الاقتصادي

بالفيديو.. ممثل مصر في «الاتحاد من أجل المتوسط» يهاجم ممولي الإرهاب

بالصور.. المغامر شادى بشر يستعد للقفز من أعلى قمة جبلية فى العالم

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

أزمة فى ماسبيرو بسبب السلاح النارى لحارس خيرى رمضان

«الداخلية» تعلن تفاصيل واقعة طعن أميني شرطة في الجمالية

كشكول

خضير: لابد من تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد فورا

"معلمة" ردا علي تصريح الوزير: ضعف راتب المعلم سبب إهانته

علام: نظام التعليم الجديد يحتاج لحوار مجتمعي حقيقي لتلافي السلبيات

اختتام فعاليات مؤتمر "طب الصناعات" بجامعة الأزهر

البحث العلمي تفتح باب التقدم للمدرسة الصيفية العاشرة بروسيا

الأمصار

إرتفاع عدد ضحايا حادث جبال الألب إلى 6 وفيات

احتجاجات واسعة في ايران بعد حجب تطبيق "التليجرام "

في اليوم العالمي للعمال.. أغرب وظائف في العالم بأجور خيالية

إذاعة المطلقات... صوت الملايين من النساء في مصر

ملك الأردن يستقبل رئيس الوزراء اليابانى

منوعات

قالوا عن الحكمة

«الكرسي الطائر» أحدث وسائل النقل الفرنسية لمشاهدة الآثار

«التنين الأصفر» يهدد حمضيات حوض البحر المتوسط بالإبادة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك