تقرير ياباني يُحذر: ثوران بركان «فوجي» يشل وسط طوكيو

حذّر تقرير حكومي ياباني، اليوم الثلاثاء، من أن قمة جبل «فوجي»، التي تعد أعلى قمة في طوكيو، ويبلغ ارتفاعها 3.7776 متر، يمكن أن يندلع منها ثوران بركاني يصيب العاصمة اليابانية طوكيو بحالة من الشلل.



وأشارت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، إلى أن هذا التقرير سيكون أساسًا لوضع خطة طوارئ في حال حدوث هذا السيناريو، ومن الممكن أن تشمل هذه الخطة إخلاء السكان.



يذكر أن بركان جبل «فوجي» نشط، ويقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من وسط العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تظهر السجلات التاريخية أنها شهدت على الأقل 10 ثورانات بركانية واسعة النطاق منذ عام 781، ولكن مرت ثلاثة قرون منذ آخر مرة انفجر فيها، ولم تظهر أي علامات على النشاط البركاني منذ 1960.