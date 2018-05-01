دراسة جديدة: «البصل» أكثر الأغذية جلبًا للسعادة

بيّنت دراسة بريطانية حديثة، تصدر البصل قائمة المأكولات الأكثر جلبًا للسعادة، يليه الجزر والفول والموز والبطاطا، وأجريت الدراسة على 100 سلعة غذائية، إذ تصدر البصل رغبات المبحوثين، كالشوكولا والبطاطس والكعك، ما يبدد الأسطورة القائلة إن الشوكولا سر السعادة، حسبما أفادت صحيفة «ديلى إكسبريس».



وكشف بحث طبي جديد، أجراه علماء في سويسرا، عن مركب طبيعي في البصل فعال في تقوية العظام، وتقليل خطر إصابتها بالترقق والهشاشة.



وقال باحثون في جامعة بيرن، إن هذا المركب أثبت فاعليته في تقليل الخسارة العظمية عند استخدامه على خلايا العظم المستخلصة من الفئران المخبرية، ما يدل على أن تناول البصل باستمرار يمنع هشاشة العظام، خصوصًا عند السيدات المسنات الأكثر عرضة للإصابة.



وتؤكد أغلب الدراسات أن البصل يحتوي على جميع المعادن والفيتامينات المطلوبة لجسم الإنسان، ويساعد في زيادة مناعة الجسم، كما أنه يساعد في الهضم، وأيضًا في تجديد شباب بشرتنا.