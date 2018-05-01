فى يومه العالمى.. قصة أول مدرسة لفن التمريض

يعود الفضل فى تطور الطب، للطبيب العربى الأول أبوعلى الحسين بن سينا، والطبيب اليونانى أبقراط، اللذان أرهصا للطب الحديث، وفي إيجاد فن التمريض لفلورنس نايتينجيل الرائدة الأولى.



وأول خطوة في فن التمريض الحديث، تعتبر عندما تسلمت فلورنس نايتينجيل رسالة من السير سدنى هربرت، يخبرها فيها: عن اجتماع شعبى عقد فى لندن بتاريخ 20 نوفمبر 1855 ليعبر فيه الشعب عن تقديره لخدماتها الجليلة التي قامت بها في ساحات حرب القرم، وقد قرر بالإجماع تخصيص رأسمال خاص باسم «نايتنغل»، لتنفقه على فتح مدرسة خاصة تستطيع الفتيات أن يتعلمن فيها فن «التمريض».



بهذه الرسالة الصغيرة، تحقق حلم فلورنس نايتينجيل، الكبير، فأسست أول مدرسة لتعليم فن التمريض الحديث، وذلك في عام 1860 بمستشفى سانت توماس في لندن، سميت «نايتينجيل».



أول فوج التحق بهذه المدرسة كان مكونًا من 15 فتاة، واقتصر الاختيار في ذلك الحين، على ذوات المقدرة الكافية والأخلاق الحميدة للقيام بهذه المهنة الشريفة، وسؤال واحد زال مع الزمن وهو: هل تستطعين القراءة والكتابة؟، وكان على التلميذات أن يخضعن لتجربة مدتها شهر واحد، ومن ثم يقضين سنة واحدة فى تعلم فن التمريض، واللواتى يجتزن الامتحانات المقررة فى نهاية هذا العام، يعرفن كممرضات قانونيات، وعليهن أن يقضين سنتين أخريين في المستشفى التدريبي العملي.



وكان منهج التعليم مقتصرًا على النظافة والصحة، علاوة على فن التمريض، وعمل الممرضة فى ذلك الحين، لا يتعدى العناية بالمريض، سواء فى البيت أو المستشفى، حسبما ذكرت نادرة دسوقى، مديرة المدرسة الوطنية للتمريض فى بيروت، في مقال لها، بمجلة «الأديب» اللبنانية.