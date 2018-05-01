بعد زيارتها 50 دولة.. جولة كأس العالم تعود إلى روسيا

عادت كأس العالم، اليوم الثلاثاء، إلى روسيا قادمة من اليابان، بعد أطول جولة فى تاريخ المونديالات بعدما زارت 50 دولة وقطعت قرابة 150 ألف كم.



ووصلت الكأس إلى مدينة فالديفوستوك على متن طائرة خاصة فى يد جلبيرتو سيلفا، بطل العالم مع البرازيل فى 2002 والعارضة الروسية ناتاليا فوديانوفا.



وسيتم عرض الكأس اليوم فى ساحة بوسط فالديفوستوك، ثم ستغادر بعدها إلى وسط سيبريا، ونوفوسيبيريك، وستتوقف في بعض المدن الروسية قبل أن ينتهى بها المطاف في موسكو.



وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، قد أعلنا فى سبتمبر 2017 انطلاق المرحلة الأولى من رحلة الكأس التى جابت خلالها 16 مدينة روسية حتى 16 يناير الماضى.



وفي المرحلة الثانية بين يناير وأواخر أبريل، زارت الكأس 66 مدينة فى 50 دولة وشاهدها 330 ألف شخص مباشرة.



وستختتم الجولة فى ملعب لوجنيكى بموسكو الذى سيستضيف المباراة الافتتاحية للمونديال بين روسيا والسعودية فى 14 يونيو القادم.