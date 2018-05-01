وزير البيئة يبحث تحصيل رسوم دخول محمية وادي دجلة إلكترونيًا

عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اجتماعًا، مساء أمس الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات الداخلية من بينها بحث مجموعة من الإجراءات الخاصة بمحمية وادي دجلة، ونظام تحصيل رسوم المخلفات من المنازل، بحضور الأستاذ محمد شهاب عبدالوهاب، الرئيس التنتفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز إدارة تنظيم المخلفات والقيادات المعنية.



وبحسب مصدر مسؤل بالوزارة لـ«الدستور»، تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية الإستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمة تحصيل تذاكر الدخول لمحمية وادي دجلة إلكترونيًا، بشكل تجريبي وتعميمها على باقى المحميات عند نجاحها، إضافة إلى البدء فى إعداد كراسة الشروط والمواصفات لعقود الإجراءات الأمنية وخدمات النظافة داخل المحمية.



كما تم خلال الاجتماع عرض عدد من الآليات لتحصيل المخلفات من المنازل عن طريق التحصيل المباشر من الإدارات المحلية أو خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني عن طريق إحدى الشركات أو الدمج بين الخدمتين.