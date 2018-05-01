«المالية» تدرس تعيين نائبًا للشئون الضريبية خلفًا لـ«المنير»

كشفت مصادر مطلعة، عن أن وزارة المالية تدرس تعيين نائب جديد للوزير للسياسات الضريبية، خلفا لـ«عمرو المنير».



و قالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «إن قياديا بوزارة المالية أجرى اتصالًا مع مدير إدارة الضرائب بإحدى الشركات الأجنبية العاملة في مصر، ليتولى المنصب، إلا أنه لم يرد ولم يتم البت في الأمر حتى الآن»، موضحة أنه لم يتم الاستقرار على اسم بعينه ليشغل المنصب.





كان وزير المالية قد عيّن عمرو الخولي، في منصب مساعد الوزير للشئون الضريبية، في أعقاب استقالة نائب الوزير السابق عمرو المنير، إلا أنه حتى الآن لم يتم التعيين الرسمي.





