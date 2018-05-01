القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 11:59 ص

وكيل مجلس النواب:البرلمان يُدعم عمال مصر بمجموعة من القوانين

سليمان وهدان
سليمان وهدان
سعيدة عامر
dostor.org/2151775

هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع عمال مصر، بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن مصر تحتاج لمضاعفة الجهود لتبنى من جديد بأيدي وسواعد ابنائها المخلصين من العمال والفلاحين، لتحقيق التنمية المنشودة لبلدهم.

وأوضح "وهدان" - في بيان صحفي له اليوم -: "لدينا قيادة سياسية تعمل بكل قوة من أجل رفعة شأن بلده"، مشيرًا إلى أنه من خلال وحدة الصف وبذل الجهد والعرق والغالي والنفيس سنبهر العالم بمصر الجديدة.

وأضاف: أن "مجلس النواب يقف بجوار العمال ويعمل على إصدار العديد من القوانين التي تنظم العمل النقابي للعمال، والتعامل بين أصحاب رؤوس الأموال وبين العمال".

وشدد على أن مصر تستحق منا الكثير، لذلك فيجب العمل بكل جهد واخلاص وتفاني لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، لتلحق مصر بالدول التي سبقتها في التنمية والرخاء.

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