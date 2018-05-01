«البودي»: الصناعة تريد عقولًا مفكرة لا موظفين على مكاتب

طالب محمد البودي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بالاهتمام بالقطاع الخاص وتشغيله، وبأن تكون هناك شفافية ومساواة للقطاع الخاص مع مصانع الإنتاج الحربى، والهيئة الهندسية،



وقال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، لابد من الاهتمام بالمنتج المصري وخاصة بعد قرار الرئيس بتفضيل المنتج المصري، ونحن نقدم تسهيلات أكثر من ذلك ونقدم المنتج المحلي أرخص من المنتج المستورد بأكثر من 40%، وضمان عامان، وبجودة عالية.



وأوضح أن الصناعة تريد عقولا مفكرة وليس موظفين على مكاتب، ونريد مكاتب خاصة بمشاكل المصنعين في كل محافظة على مستوى الجمهورية، لتطوير الصناعة، فالمستهلك المصري يتجه إلى المنتج المستورد لمجرد أنه مستورد، والصورة التى تصل إليه عن المنتج المصري خاطئة وغير واضحة.

