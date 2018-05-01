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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 11:54 ص

خاص.. جدول تشغيل قطارات السكة الحديد خلال الصيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علا غزال
dostor.org/2151770

حصلت الدستور على جدول تشغيل قطارات السكة الحديد خلال الفترة الصيفية، والذي أطلقته هيئة السكة الحديد للتخفيف على المواطنين أثناء فترة الصيف بإضافة عربات مكيفة.

حيث تم تشغيل قطارات "939، 940، 943، 942، السياحي ما بين "القاهرة - مرسي مطروح"، ابتداء من يوم 15 مايو الجاري، وتتكون تلك القطارات من عربة قوى، وعربة أولى مكيفة إسباني رقم 1، وثلاث عربات ثانية مكيفة إسباني رقم 2، 3، 4، و5 عربات مميزة، ليكون إجمالى عدد العربات فى القطارات 10.

ووفقا لما جاء في الجدول، تشغيل قطارات 773، 772، النوم ما بين القاهرة - مرسي علم، ابتداء من يوم السبت الموافق 16 يونيو المقبل، ليعمل من السبت إلى الثلاثاء بإجمالي 10 عربات.

وكذلك تشغيل قطاري 775، 774 من القاهرة - مرسي مطروح، ابتداء من يوم 17 يونيو المقبل، ليعملا أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.


خاص.. جدول تشغيل قطارات السكة الحديد خلال الصيف
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