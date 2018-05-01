في عيدهم.. كيف يدعم «البرلمان» عمال مصر؟

أقر البرلمان في دور الانعقاد الثالث، عددا من القوانين التي تمثل نصرا حقيقيا لعمال مصر وحقوقهم، وما زال يسعى لدعمهم بحزمة تشريعية متكاملة، وتعبيرًا عن مساندة الدولة لهم ودعمهم بكل ما يحتاجونه، إيمانًا بدورهم في دفع عجلة الإنتاج، وعملت لجنة القوى العاملة خلال الأشهر الماضية على إنهاء عدد من القوانين وظهورها للنور لتكون بمثابة وثائق لحماية العمال من بطش أصحاب الأعمال.



تحدث أعضاء اللجنة، لـ«الدستور»، عن أبرز القوانين التي تم إقرارها على رأسها «المنظمات النقابية»، وقانون العمل الذي سيتم التصويت عليه بشكل نهائي منتصف الشهر الحالي، مؤكدين وجود مساعي وجلسات سيتم عقدها للنظر في ملفات المعاشات، والأجور، والعمالة غير المنتظمة، والعلاوة الاجتماعية.



«العمل».. سد ثغرات القانون الحالي

قال فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة دعمت عمال مصر خلال الانعقاد الحالي بعدد من التشريعات التي ساعدت كثيرا على تنظيم أمورهم وأوضاعهم داخل مواقع العمل، فقانون العمل تمت صياغته بصورة سليمة، وسد كل الثغرات التي من الممكن أن تجعل العامل فريسة لصاحب العمل، يتحكم فيه كيفما يشاء بحجة القانون الذي يتم العمل به في الوقت الحالي، مؤكدًا أن القانون سيتم إقراره مايو الجاري، لافتا إلى أن القانون الجديد وفق أوضاع المرأة في العمل وأعطى لها كل حقوقها في الإجازة سواء السنوية أو إجازات الوضع والحضانة، فقانون العمل لائحة استرشادية كبيرة يضع الحقوق والواجبات للعمال وأصحاب العمل.



ولفت أبو خضرة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن القانون الحالي لم يتم تعديله أكثر من 40 عاما، ومع تغيير الأوضاع واختلاف نظم العمل داخل المواقع الوظيفية، دفع الحكومة بالتعاون مع البرلمان صياغة تشريع جديد يتواكب مع المتغيرات التي طرأت، وتتلاشى الثغرات التي يستغلها أصحاب العمل ضد العمال، وجعلهم يبيعون ويشترون في عامل بسيط يملك قوت يومه فقط.



«المنظمات النقابية» سيظهر مفعوله في الانتخابات العمالية

قال خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن إقرار قانون المنظمات النقابية سيظهر فوائده خلال الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري، فالمنظمات المستقلة ستوفق أوضاعها طبقا للقانون الجديد، فالانتخابات ستشهد عملية تنظيمية كبيرة.



وأكد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة اهتمت بطبقة العمال كثيرا من خلال مناقشة طلبات الإحاطة التي تعكس مشكلات بعضهم، والعمل على حلها سريعا، والخروج بتوصيات ملزمة لأصحاب الشركات والمصانع، لأن العمالة في مصر فئة كبيرة ولها تأثير في دفع عجلة التنمية والإنتاج، لذلك وجب على كل أجهزة الدولة الاهتمام بهم.



«المعاشات».. زيادة 20% سنويًا

قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن البرلمان طالب الحكومة بضرورة زيادة قيمة المعاشات بنسبة 20% سنويا، وستبدأ في مناقشتها بشكل رسمي أثناء مناقشة القانون، فالمعاشات قيمتها زهيدة ولا تتناسب على الإطلاق مع حالة التضخم التي أثرت على الأسعار، وبالتالي أصبحت المعاشات ضئيلة.



ولفت المراغي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة لن تنتظر إرسال قانون الحكومة، بل ستناقش مشروع القانون المقدم من اللجنة، فأمر المعاشات سيتم حله قبل نهاية العام الجاري.



مساعٍ للوصول لـ15% علاوة اجتماعية

قال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن مشروع القانون المقدم منه نص صراحة على زيادة قيمة العلاوة الاجتماعية ل15% بدلا من 10%، على أن تزيد سنويا تلقائيا بنسبة 5%، بالتزامن مع حالة التضخم، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة حوار مجتمعي مع كل الأطراف، وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للأجور، للنظر في مسألة الأجور والعلاوات والمعاشات.

وأشار وهب الله، إلى أن الموظفين والعمال من حقهم علاوة اجتماعية متناسبة مع المتغيرات الاقتصادية، فضلاً عن هذا ليس منحة أو تفضل من حكومة، مضيفا«الحكومة مش بتدي أصحاب المعاشات من جيبها».



دراسة زيادة الأجور لـ2500 جنيه.

قال النائب جمال العقبي، وكيل اللجنة، إن الحكومة وعدت بزيادة الأجور في الموازنة الجديدة، ولكن حتى الآن لم يتم التحقق من قيمة الزيادة، مشيرا إلى أنها أوصت في تقريرها النهائي عن الموازنة العامة بضرورة اعتبار ذلك بعد مناقشة الأمر مع المجلس الأعلى للأجور.



وأكد أن الأجور في حاجة لزيادة سنوية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، وليس بما يتلاءم مع إمكانيات الحكومة، فالعاملين في حاجة لزيادة حتى يتم التواكب مع الأوضاع المتذبذبة في أسعار السلع والخدمات.



توفير مظلة تأمين لـ«العمالة الموسمية».

قال النائب عبدالرازق زنط، أمين سر اللجنة، إن البرلمان جاد في إعداد تشريع للعمالة غير المنتظمة، لحفظ حقوقهم، وتوفير مظلة تأمين اجتماعية وصحية وتعليمية لهم، لافتًا إلى أن مشروع القانون سيضع تعريفا للعمالة الموسمية، والنص على إنشاء كيان أو رابطة لهم تتحدث باسمها، مع تنظيم العمل داخل صندوق الرعاية التي سيكون تحت مظلة وزارتى التضامن والقوى العاملة.



وأوضح أن التشريع سينص على تحديد قيمة للمعاشات تكون ثابتة لكل عامل، والتأمينات في حالة العجز أو الإصابة، ووضعهم في قانون التأمين الصحي، نظرًا لأنهم من أكثر الشرائح التي تتعرض لمخاطر أثناء العمل.